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Эксперты БИСИ обсудили Конституционную реформу в России
Информационное поле Беларуси и России находится под давлением спекуляций из-за анонсированных политических преобразований в России. Такое мнение озвучили во время очередного круглого стола проекта "Экспертная среда". Главной темой обсуждения на этот раз стала Конституционная реформа в России. Как отметили эксперты, во время политической цифровизации, требующей принятия быстрых решений, необходима качественная экспертная аналитика. К сожалению, в медиапространстве очень мало достойного уровня экспертизы самой сути предлагаемых в Конституцию изменений: вместо глубокой аналитики преобладают ярлыки и попытки "встроить" белорусский контекст в политическую повестку России. По сути, "Экспертная среда" - это первая попытка на серьезном аналитическом уровне осмыслить происходящие процессы.
К слову, это уже четвертое по счету заседание "Экспертной среды" - проекта БелТА и БИСИ. В формате круглого стола аналитики, лидеры мнений и эксперты обсуждают самые актуальные вопросы. С полной печатной и видеоверсией состоявшейся дискуссии вы можете ознакомиться на сайте БелТА.
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