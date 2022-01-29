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Эксперты делятся впечатлениями о Послании Президента Беларуси
Белорусы продолжают широко обсуждать Послание главы государства. Большой разговор буквально поминутно на цитаты разбирают и на просторах интернета. Эмоциями и впечатлениями делятся в том числе приглашенные участники.
Я уже не в первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях. И, как всегда, выступление главы государства было эмоциональным и в самое сердце. Больше всего запомнились слова, что страна у нас одна, мы должны ее сохранить. Это самый главный посыл, который, думаю, должен быть для каждого белоруса. И, конечно же, о том, что наша молодежь - это будущее. Но мы должны эту молодежь учить труду.
Посыл "сильные регионы - сильная страна" тоже находит отклик в обществе. Естественно, мы прекрасно понимаем, что если мы не создадим рабочие места и условия жизни в агрогородках, маленьких населенных пунктах районов, мы не сможем поддерживать и тот уровень сельхозпроизводства, и сохранить людей на земле.
Действительно, мы получили ответы на многие вопросы. В принципе, многие вопросы поднимались и рассматривались и в рамках обсуждения Конституции. Я согласна с Александром Григорьевичем Лукашенко в том, что мы должны беречь, охранять, сохранять свою Родину, свой мир, свою землю.
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