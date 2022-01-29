Эксперты делятся впечатлениями о Послании Президента Беларуси

Я уже не в первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях. И, как всегда, выступление главы государства было эмоциональным и в самое сердце. Больше всего запомнились слова, что страна у нас одна, мы должны ее сохранить. Это самый главный посыл, который, думаю, должен быть для каждого белоруса. И, конечно же, о том, что наша молодежь - это будущее. Но мы должны эту молодежь учить труду.

Анастасия Турок, главный редактор издания "Аршанская газета"