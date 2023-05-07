Почему памятники воинам-освободителям начали сносить с удвоенной энергией в Европе, зачем из истории пытаются вычеркнуть правду и как в канун Дня Победы активизировалась западная пропаганда? Эксперты и гости "Клуба редакторов" анализируют, что сейчас происходит в информационном поле, и ищут пути выхода из ситуации.