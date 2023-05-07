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Эксперты и гости "Клуба редакторов" анализируют, что сейчас происходит в информационном поле

Почему памятники воинам-освободителям начали сносить с удвоенной энергией в Европе, зачем из истории пытаются вычеркнуть правду и как в канун Дня Победы активизировалась западная пропаганда? Эксперты и гости "Клуба редакторов" анализируют, что сейчас происходит в информационном поле, и ищут пути выхода из ситуации.

В чем разница между беспорядками в Беларуси три года назад и протестами на Капитолийском холме в США? Пришло время приговоров: ищем отличия в "Клубе редакторов". Смотрите полный выпуск программы на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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