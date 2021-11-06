Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсудили перспективы взаимоотношений Беларуси и России

Принципиально новый уровень диалога, 28 перспективных векторов развития и техноуклад XXI века. Подписание союзных программ - это ключ к качественной работе в условиях современного миропорядка. Накануне эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждали перспективы взаимоотношений Беларуси и России, а также внешнюю реакцию на спокойную и рассудительную интеграцию, которая идет на пользу обеим странам. Для нынешнего турбулентного мира это действительно эксклюзивный уровень диалога.



На заседании Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства, чтобы защитить информационное пространство не только от переписывания истории, но и от искажения реальности.