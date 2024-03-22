Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсудили, стоит ли ждать третью мировую войну или она уже началась

Будет ли третья мировая война? Или она уже началась? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсудили главные события уходящей недели.

Какие карты рассматривают в эфире французского ТВ? В чем заключается стратегия НАТО? Почему западным ястребам "и хочется, и колется" отправлять свой вооруженный контингент на территорию Украины? Острая фаза мирового кризиса и роль Беларуси в это непростое время в центре внимания.