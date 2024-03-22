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Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсудили, стоит ли ждать третью мировую войну или она уже началась

Будет ли третья мировая война? Или она уже началась? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсудили главные события уходящей недели.

Какие карты рассматривают в эфире французского ТВ? В чем заключается стратегия НАТО? Почему западным ястребам "и хочется, и колется" отправлять свой вооруженный контингент на территорию Украины? Острая фаза мирового кризиса и роль Беларуси в это непростое время в центре внимания.

А так же годовщина Хатынской трагедии как повод объективно взглянуть на то, что происходит сегодня в странах-соседях. И олимпиада двойных стандартов. Ехать ли нашим спортсменам летом в Париж? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после программы "Фактор.by 60+".

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