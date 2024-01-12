Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, чем закончатся акции гражданского неповиновения

США продолжают выкачивать ресурсы Евросоюза. И все это спрятано за ширмой очередной милитаризации. В Польше кризис, в Литве рецессия, в Германии экономический спад. Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсуждают, чем закончатся акции гражданского неповиновения, которые, к слову, уже давно предсказывал наш Президент. Политические войны западных соседей - в центре внимания.