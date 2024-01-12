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Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, чем закончатся акции гражданского неповиновения

США продолжают выкачивать ресурсы Евросоюза. И все это спрятано за ширмой очередной милитаризации. В Польше кризис, в Литве рецессия, в Германии экономический спад. Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсуждают, чем закончатся акции гражданского неповиновения, которые, к слову, уже давно предсказывал наш Президент. Политические войны западных соседей - в центре внимания.

Какие планы вынашивает НАТО в Арктике? Какую роль в этой военной конструкции будет играть Прибалтика? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 13 января сразу после "Панорамы".

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