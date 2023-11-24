Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают итоги саммита ОДКБ в Минске

ОДКБ остается единственным фактором обеспечения долговременной военно-политической стабильности на постсоветском пространстве. Причем нашим партнерам по Центральной Азии и Южному Кавказу организация нужна больше. У нас-то есть страховочный механизм, у нас есть Союзное государство России и Беларуси, у нас есть общая доктрина, у нас есть тактическое ядерное оружие, у нас есть совместная группировка. А вы представьте… Вот берем Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, убираем ОДКБ, и где гарантии?! И даже Армения. Макрон и Соединенные Штаты делают пассы. А они гарантии безопасности дают?

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества "Знание"