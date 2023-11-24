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Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают итоги саммита ОДКБ в Минске
По каким маркерам можно судить об успехе белорусского председательства в ОДКБ? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают итоги саммита в Минске.
Какие выводы можно сделать из сказанного публично и почему Армения на этот раз решила громко промолчать? Самый полный разбор большого политического события. Интеграция, ответственная за безопасность в регионе, и лидеры, готовые сообща отвечать на самые сложные вызовы и угрозы.
ОДКБ остается единственным фактором обеспечения долговременной военно-политической стабильности на постсоветском пространстве. Причем нашим партнерам по Центральной Азии и Южному Кавказу организация нужна больше. У нас-то есть страховочный механизм, у нас есть Союзное государство России и Беларуси, у нас есть общая доктрина, у нас есть тактическое ядерное оружие, у нас есть совместная группировка. А вы представьте… Вот берем Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, убираем ОДКБ, и где гарантии?! И даже Армения. Макрон и Соединенные Штаты делают пассы. А они гарантии безопасности дают?
Как идет переформатирование европейской политической арены? Простые люди заставляют своих чиновников объективно смотреть на реальность.
Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сегодня сразу после проекта "Фактор.by".
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