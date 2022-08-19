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Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают стратегию "великой экономии" Запада

Парадокс демократии. Базовые потребности человека ценятся ниже политических амбиций. Ресурс, который тратится на гонку вооружений, растет. А это сигнал и для нас: стратегия сдерживания угрозы актуальна и требует серьезных шагов для обеспечения собственной безопасности.

Безопасность, особенно с точки зрения военной, это всегда формула. Она не учитывает субъективное настроение либо той, либо другой стороны. На любую архитектуру размещения наступательных вооружений со стороны Запада делается адекватный ответ с нашей стороны. Он может быть даже асимметричным, но он достаточен для того, чтобы нанести непоправимый ущерб любым наступающим силам. Это и есть наш ответ, то есть - мы не разворачиваем гонку вооружений, но мы стараемся обеспечить приемлемый уровень безопасности для своей страны.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

А также: чему предлагают учить в нашей школе, как журналисты проучили белорусских наемников, и что гости программы увидели собственными глазами на Запорожской АЭС? Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".

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