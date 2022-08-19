3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают стратегию "великой экономии" Запада
Парадокс демократии. Базовые потребности человека ценятся ниже политических амбиций. Ресурс, который тратится на гонку вооружений, растет. А это сигнал и для нас: стратегия сдерживания угрозы актуальна и требует серьезных шагов для обеспечения собственной безопасности.
Безопасность, особенно с точки зрения военной, это всегда формула. Она не учитывает субъективное настроение либо той, либо другой стороны. На любую архитектуру размещения наступательных вооружений со стороны Запада делается адекватный ответ с нашей стороны. Он может быть даже асимметричным, но он достаточен для того, чтобы нанести непоправимый ущерб любым наступающим силам. Это и есть наш ответ, то есть - мы не разворачиваем гонку вооружений, но мы стараемся обеспечить приемлемый уровень безопасности для своей страны.
А также: чему предлагают учить в нашей школе, как журналисты проучили белорусских наемников, и что гости программы увидели собственными глазами на Запорожской АЭС? Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".
Смотрите также:
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов