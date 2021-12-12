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Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбирались, какое место занимает Беларусь на мировой арене
Какое место занимает Беларусь на мировой арене? В современных политических течениях разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов". Кто стоит за миграционным кризисом в Европе? Чем отметились гастроли беглых экстремистов? Что за спонсоры у всей этой вечеринки? Ответ тем, кто до сих пор считает, что их сила в деньгах.
О самых ярких и важных событиях недели открыто и подробно. Смотрите полную версию "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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