Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбирались, какое место занимает Беларусь на мировой арене

Какое место занимает Беларусь на мировой арене? В современных политических течениях разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов". Кто стоит за миграционным кризисом в Европе? Чем отметились гастроли беглых экстремистов? Что за спонсоры у всей этой вечеринки? Ответ тем, кто до сих пор считает, что их сила в деньгах.