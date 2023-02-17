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Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают интервью Президента зарубежным и белорусским СМИ

Подумать в первую очередь о людях призывает белорусский лидер тех, кто в силах остановить украинский конфликт.

Эксперты и гости "Клуба редакторов" сегодня обсуждают интервью Президента зарубежным и нашим СМИ. Захочет мира - прилетит. Какова вероятность увидеть американский борт номер один в минском аэропорту и чем закончится проверка Байдена на миролюбие?

Вадим Елфимов, политолог: После этого предложения у Байдена просто нет никаких формальных поводов утверждать, что он хотел мира. То есть все условия созданы, в том числе мы действительно можем предоставить нейтральную площадку, где могут встретиться и Путин, и Байден. И это уникальное положение Беларуси. Я думаю, если бы им воспользовались, это могло бы принести какие-то плоды, в том числе с точки зрения умиротворения. Но тот, кто не хочет мира, мистер Байден, видимо, на этот посыл нашего Президента не ответит.

А также до сих пор горячая тема взрывов на "Северных потоках" и холодный анализ стороны одной медали, которой впору награждать нацистов. Смотрите "Клуб редакторов" сегодня сразу после проекта "Фактор.by 60+".

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