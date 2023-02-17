Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают интервью Президента зарубежным и белорусским СМИ

Вадим Елфимов, политолог: После этого предложения у Байдена просто нет никаких формальных поводов утверждать, что он хотел мира. То есть все условия созданы, в том числе мы действительно можем предоставить нейтральную площадку, где могут встретиться и Путин, и Байден. И это уникальное положение Беларуси. Я думаю, если бы им воспользовались, это могло бы принести какие-то плоды, в том числе с точки зрения умиротворения. Но тот, кто не хочет мира, мистер Байден, видимо, на этот посыл нашего Президента не ответит.