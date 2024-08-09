Эксперты и гости "Клуба редакторов" вспоминают, что хотели сделать с Беларусью в 2020-м и чем сегодня занимаются исполнители неудавшегося мятежа

Очевидно, что этот протест был управляемым. За ним стояло желание западных элит сделать из Беларуси антиРоссию. Потому что они заглядывали тогда уже за горизонт и предполагали, что будет военное столкновение. Поэтому, чтобы срезать так называемый белорусский балкон и чтобы нам вместе с Украиной бороться с братской Россией, им нужен был захват власти.

Юрий Воскресенский, политолог, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил"