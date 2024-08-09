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Эксперты и гости "Клуба редакторов" вспоминают, что хотели сделать с Беларусью в 2020-м и чем сегодня занимаются исполнители неудавшегося мятежа
Что хотели сделать с Беларусью 4 года назад? И чем сегодня занимаются исполнители неудавшегося мятежа? Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске вспоминают август 2020-го. Почему тогда при колоссальной поддержке Запада так и не удалось перевернуть страну? Кто в первых рядах атаковал правоохранителей, а кто замешан в организации этих событий.
Очевидно, что этот протест был управляемым. За ним стояло желание западных элит сделать из Беларуси антиРоссию. Потому что они заглядывали тогда уже за горизонт и предполагали, что будет военное столкновение. Поэтому, чтобы срезать так называемый белорусский балкон и чтобы нам вместе с Украиной бороться с братской Россией, им нужен был захват власти.
Кровавые следствия удачного госпереворота в Киеве. Что происходит внутри и вокруг украинского конфликта? Смотрите в новом выпуске "Клуба редакторов" 9 августа сразу после "Панорамы".
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