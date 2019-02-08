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Эксперты и профильные специалисты обсудили закон "О нормативных правовых актах"

Каким должен быть современный нормативно-правовой акт, и в чем перспективы национального законотворчества? В Минске эксперты и профильные специалисты обсудили закон "О нормативных правовых актах", который заработал с февраля. Форум при поддержке Совета Европы объединил представителей парламента, правительства, Администрации Президента, судов, министерств и местных исполкомов.

Совершенствованию и оптимизации нормотворческого процесса в Беларуси уделяется особое значение. Неоднократно Глава государства обсуждал с парламентариями и представителями других госорганов вопросы обеспечения качественной подготовки проектов нормативных правовых актов.

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