Каким должен быть современный нормативно-правовой акт, и в чем перспективы национального законотворчества? В Минске эксперты и профильные специалисты обсудили закон "О нормативных правовых актах", который заработал с февраля. Форум при поддержке Совета Европы объединил представителей парламента, правительства, Администрации Президента, судов, министерств и местных исполкомов.



