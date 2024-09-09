Эксперты из 50 стран Европы и мира обсудили на Конгрессе патриотических сил стратегии обеспечения стабильности в регионе

Многие из депутатов боялись сюда ехать, потому что они не представляют интерес собственного народа. В Сербии 90% народа, я думаю, даже белорусы не знают, насколько Сербия поддерживает белорусов. И площадка в Минске очень значимая, то есть это не в Москве, не там, в Киеве или там где-то, а вот именно в Минске, потому что, во-первых, это очень красивая страна, во-вторых, это очень хороший народ. В-третьих, это, скажем так, такая нейтральная оппозиция. И организация таких мероприятий, и наше присутствие имеет большое значение, потому что вы общаетесь с депутатами, общаетесь с народом, и вы чувствуете.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии представитель организации "Мы - голос народа"