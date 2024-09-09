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Эксперты из 50 стран Европы и мира обсудили на Конгрессе патриотических сил стратегии обеспечения стабильности в регионе
Политики, эксперты и аналитик из 50 стран Европы, России и мира встретились на диалоговой площадке в Минске, чтобы обсудить актуальные вопросы международной повестки. Инициатором проведения Конгрессапатриотических сил "За мир и развитие" выступает Либерально-демократическая партия Беларуси. На повестке дня вызовы и угрозы региональной безопасности, формирование стратегии обеспечения стабильности и, конечно же, укрепление сотрудничества между странами. Андрей Сыч посетил мероприятие и готов рассказать подробности.
Конгресс патриотических сил: за мир и развитие
Собравшиеся в белорусской столице в первую очередь осознают личную ответственность за будущее своих стран и готовы выстраивать продуктивные отношения с соседями. Минск уже традиционно выступает площадкой для поиска компромиссов и продуктивного диалога о будущем всего региона. Примечательно, что впервые такой формат реализуется в рамках межпартийного и экспертного взаимодействия. Фактически нарастающая напряженность подталкивает представителей гражданского общества активнее включаться в происходящее.
Миф об изоляции Беларуси давно уже разбился. Вспомните взаимоотношения лидера Беларуси с Китаем, Ближний Восток, Африка. А сегодня мы показываем, что и Европа с нами, здоровая Европа с нами. Приехало огромное количество бизнесменов. Мы будем общаться с бизнесом белорусским. Думать, как работать, какие контракты подписывать. И самое главное, эти люди уже удивлены. Они увидели чистый Минск. Они увидели Минск совсем не тот, про который им рассказывает европейская пропаганда.
Парламентарий отметил, что приехали и представители партий, которые сегодня выигрывают выборы. Например, "Альтернатива для Германии", которая сегодня заняла первое место в Восточной Германии. "Конечно, опять скажут: "маргиналы", но у них все маргиналы, кто не согласен с брюссельской повесткой. А на самом деле миллионы европейцев сегодня за теми, кто приехал сюда: за мир и за спокойное развитие. Поэтому "Конгресс Свободы" за мир и развитие.
Это очень важная встреча, особенно она важна в контексте заключенных ранее Минских соглашений, и на наш взгляд, эта встреча важна для того, чтобы начать путь к заключению еще одних соглашений по установлению мира в Европе.
Сегодня Либерально-демократическая партия Беларуси занимает одну из лидирующих позиций в нашей стране по формированию неформальных связей на международной арене. "Конгресс свободы" стал своеобразной капитализацией многолетней работы, которая порой, по закономерным причинам, остается в тени партийной деятельности. Между тем ключевой темой взаимодействия представителей гражданского общества является деэскалация обстановки на международной арене. Это направление волнует всех здравомыслящих людей осознающих, что нарастающая напряженность может привести к новой глобальной войне.
Многие из депутатов боялись сюда ехать, потому что они не представляют интерес собственного народа. В Сербии 90% народа, я думаю, даже белорусы не знают, насколько Сербия поддерживает белорусов. И площадка в Минске очень значимая, то есть это не в Москве, не там, в Киеве или там где-то, а вот именно в Минске, потому что, во-первых, это очень красивая страна, во-вторых, это очень хороший народ. В-третьих, это, скажем так, такая нейтральная оппозиция. И организация таких мероприятий, и наше присутствие имеет большое значение, потому что вы общаетесь с депутатами, общаетесь с народом, и вы чувствуете.
Сербский парламентарий считает, что в Брюсселе народ не чувствуют и их не волнуют интересы народа.
Конечно, мы говорим о том, что для нас ключевым элементом является обеспечение безопасности. Поэтому мирная жизнь, которая есть у белорусов, мы можем показать, как этого достичь, как это сохранить и как это укрепить для всех представителей иностранных государств, которые здесь присутствуют.
Надлом европейской ориентации
Европейский надлом традиционных ценностей неизбежно сказывается на уровне патриотических настроений и стремлении развивать свое национальное государство. Космополитизм вымывает кадровый потенциал и приводит к необратимым последствиям. Этот вопрос сегодня один из наиболее острых для национально ориентированных политиков и экспертов в Европе. И тут белорусам действительно есть что рассказать и чем поделиться в рамках практических подходов по патриотическому воспитанию. Что характерно, на этом акцентируют внимание сами международные участники конгресса.
Конечно же, надеемся, что благодаря сегодняшнему мероприятию удастся встретиться еще раз с представителями Республики Беларусь, которые также занимаются вопросами семьи, социального благополучия, социального обустройства. И, конечно же, хотелось бы отметить ключевую роль Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, он стал единственным государственным лидером мира, который посетил Югославию во время агрессии НАТО. Конечно же, мы это ценим и не забываем.
Воюют друг с другом не народы. Воюют друг с другом жадные, хищные элиты, которые заставляют свои народы терпеть нужду, бедствия, ущемляться в нормальной жизни для того, чтобы кто-то получал сверхприбыли. С простыми людьми нужно говорить везде, но элиты людоедские нужно уничтожать и информационно в том числе.
Конгресс получил и существенное практическое наполнение. Итогом переговоров стало подписание договора между Либерально-демократической партией Беларуси и польской партией "Фронт".
Сегодняшнее подписание очень важно с политической точки зрения. Из-за этого соглашения в польских медиа возникла негативная дискуссия. Из-за этого соглашения, которому мы очень рады. Но при этом ни один современный польский политик не выступил с дискредитирующими заявлениями против этого соглашения. Они, скорее всего, тоже хотели бы иметь сотрудничество и подписать договор, работать в сфере миротворчества и налаживания контактов. Но их шефы против. Они боятся, что будет раскол.
По словам организаторов, конгресс станет ежегодным мероприятием, которое будет направлено на укрепление мира и развитие деловой активности в регионе.
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