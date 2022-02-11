Эксперты "Клуба редакторов": европейцы возмущены санкциями, которые давят на Беларусь и Россию

Такое мнение высказали эксперты "Клуба редакторов". Более того, только благодаря взвешенной политике Минска и Москвы регион не вспыхнул как пороховая бочка. Высказались участники программы и по поводу пресс-конференции Эмиля Чечко - бывший польский военный раскрыл всю правду о том, что происходит на границе Беларуси и Польши.