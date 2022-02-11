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Эксперты "Клуба редакторов": европейцы возмущены санкциями, которые давят на Беларусь и Россию
В Европе растут белорусские настроения - европейцы возмущены санкциями, которые давят на Беларусь и Россию.
Такое мнение высказали эксперты "Клуба редакторов". Более того, только благодаря взвешенной политике Минска и Москвы регион не вспыхнул как пороховая бочка. Высказались участники программы и по поводу пресс-конференции Эмиля Чечко - бывший польский военный раскрыл всю правду о том, что происходит на границе Беларуси и Польши.
Почему США дали заднюю по Украине? Откуда СБУ нарисовали якобы белорусского шпиона и слив переписки беглых - кто и как курировал "стихийные" протесты в 2020-м? Смотрите "Клуб редакторов" сразу после панорамы на "Беларусь 1".
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