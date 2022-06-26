Американское государство в очередной раз попытается воспользоваться проблемами на нашем Евразийском континенте, чтобы решить свою внутреннюю проблему. И сегодня мы это видим на примере Украины. Ведь та же Беларусь, на которую Киев льет бочки с фейками, восемь лет пыталась помочь прийти к миру.



То же касается и Лондона. Это излюбленная тактика британской короны - стравить, посмотреть, извлечь выгоду. В Украине все идет по тому же сценарию. В покое Киев Запад не оставит - резюмировали эксперты.