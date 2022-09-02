Данилович: Белорусы гордятся своей историей

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: Не секрет, что звучат с разных сторон вещи, что якобы белорусы не имеют права на свою государственность. Что это какое-то недоразумение. Об этом говорил наш Президент. Мы должны выразительно показать не только внутри своего общества, а важно, чтобы наши соседи увидели взгляд на нашу историю. У нашего народа древние корни. Сложная история, но мы ей гордимся. Прежде всего гордимся тем, что наши предки, тысячелетиями живя на территории, по которой прокатились тысячи войн, отстояли свое право здесь жить. Благодаря этому мы живем и развиваемся в суверенном государстве Республики Беларусь.