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Эксперты комментируют экзитпол EcooM

Важные моменты предвыборной кампании. Эксперты прокомментируют экзитпол EcooM. Обнародованырезультаты телефонного опроса.Исследование проводилось 9 августа методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 2817 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%

Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом:

  • Александр Лукашенко - 78,9%,
  • Светлана Тихановская - 7,1%,
  • Анна Канопацкая - 2,1%,
  • Сергей Черечень - 0,8%,
  • Андрей Дмитриев - 0,9%,
  • против всех - 10,2%.

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С другой стороны, интернет полнится своими цифрами. Как к ним относиться? Мнение гостей информационного канала.

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