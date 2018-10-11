Эксперты МАГАТЭ прочитали лекцию для студентов Беларуси, России и Армении

Международная видеоконференция прошла сегодня в БГУИРе. Главной темой стала атомная безопасность. Такие лекции здесь проходят регулярно. Кроме того, МАГАТЭ помогает белорусским университетам в оснащении учебных лабораторий для будущих атомщиков. В конце ноября в БГУИР приедет шведский профессор, который проведет курс семинаров. Он будет моделировать неполадки, которые могут произойти на атомной станции, студенты в командах должны будут разрешить все возможные проблемы.