Эксперты МАГАТЭ завершили консультативную миссию в Беларуси

Беларусь привержена укреплению национальной ядерной безопасности. К такому выводу пришла группа экспертов МАГАТЭ. Завершена очередная двухнедельная миссия международного агентства. Она носила консультативный характер. Специалисты проанализировали меры физической защиты атомной станции в Островце, оценили все аспекты безопасности, в том числе компьютерной. Итог работы - предложения о поддержке нашей страны в дальнейшем укреплении физической ядерной безопасности. Также отмечен передовой опыт Беларуси. Он может стать примером для других стран - членов МАГАТЭ.

