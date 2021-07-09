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Эксперты МАГАТЭ завершили консультативную миссию в Беларуси

Беларусь привержена укреплению национальной ядерной безопасности. К такому выводу пришла группа экспертов МАГАТЭ. Завершена очередная двухнедельная миссия международного агентства. Она носила консультативный характер. Специалисты проанализировали меры физической защиты атомной станции в Островце, оценили все аспекты безопасности, в том числе компьютерной. Итог работы - предложения о поддержке нашей страны в дальнейшем укреплении физической ядерной безопасности. Также отмечен передовой опыт Беларуси. Он может стать примером для других стран - членов МАГАТЭ.

В составе экспертной группы специалисты из Болгарии, Великобритании, России, Франции, других стран. Это уже третья международная миссия, которая посещает Беларусь.


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