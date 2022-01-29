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Эксперты: Мы должны беречь и охранять Беларусь, трудиться, воспитывать патриотизм в детях

Еще предстоит систематизировать основные тезисы от главы государства. Но основные заключения участники встречи для себя уже сделали. Мы должны беречь и охранять свою родину, трудиться, воспитывать патриотизм в наших детях (видео).

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