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Эксперты назвали самые популярные фамилии в мире

В Беларуси, России и Болгарии преобладают Ивановы. В Германии и Швейцарии очень известны Мюллеры, что в переводе с немецкого - мельники. В США и других англоязычных странах больше всего обладателей фамилии Смит. Ким - самая распространенная в Северной и Южной Корее, а также в Казахстане и Узбекистане.
В Китае фамилию Ван носит примерно каждый тринадцатый житель.

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