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Названы самые востребованные профессии после пандемии
Самые востребованные профессии после пандемии назвали эксперты. Аналитики считают, что стоит ожидать появления новых профессий на стыке старых специальностей. Например, юриспруденции и PR-технологиям предстоит слиться с цифровыми навыками, медицине - с инженерией, агрокультуре - с робототехникой. По мнению международных аналитиков, последствия коронавируса приведут к повышенной заботе людей о своем здоровье и своих близких. Из-за этого, по мнению экспертов, вырастет спрос на услуги сиделок, помощников по уходу, социальных работников, а также онлайн-врачей общей практики, востребованной станет и помощь психологов по личным и семейным вопросам. Среди актуальных в скором времени профессий эксперты выделили антикризисных консультантов и консультантов по личным финансам.
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