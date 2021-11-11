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Эксперты не сомневаются, что польская верхушка готова на любую провокацию

В том, что польская верхушка готова на любую провокацию, не сомневаются эксперты. Мнение председателя правления Белорусского общества "Знание" Вадима Гигина (видео).

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