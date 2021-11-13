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Эксперты о двойных стандартах Запада

Ситуацию на границе обсуждают эксперты. Гуманитарная катастрофа - а по-другому это не назовешь. Но почему Запад не хочет искать первоисточник в своих собственных действиях, а предпочитает перекладывать вину на плечи других? Мнения - прямо сейчас.

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