Эксперты о двойных стандартах Запада

Ситуацию на границе обсуждают эксперты. Гуманитарная катастрофа - а по-другому это не назовешь. Но почему Запад не хочет искать первоисточник в своих собственных действиях, а предпочитает перекладывать вину на плечи других? Мнения - прямо сейчас.