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Эксперты о настоящем и будущем всего восточноевропейского региона

О настоящем и будущем всего восточноевропейского региона сегодня говорят эксперты. Какова роль Беларуси в этой новой реальности? Наша страна ни на минуту не отступает от своей стабилизирующей позиции и кровно заинтересована в урегулировании конфликта.

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