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Эксперты о неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

СМИ и эксперты активно обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Санкт-Петербург. Питерские заседания вызвали неподдельный интерес у аналитиков. И даже финальная точка - неформальная встреча лидеров стран СНГ в Константиновском дворце в Стрельне - разбиралась чуть ли не покадрово.


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Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):Площадка СНГ, в рамках которой Москва и Минск выступают главными центрами культурного притяжения, очень востребована. И только в формате встреч лидеров глав СНГ могут проходить сегодня прямые переговоры между государствами, которые еще совсем недавно были в шаге от прямого вооруженного столкновения. Тот факт, что на неформальный саммит СНГ приехал Пашинян при всем давлении, на которого оказывалось извне, это дорогого стоит.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия): Политику Республики Беларусь в рамках интеграционных проектов, которые существуют на постсоветском пространстве, можно оценивать как исключительно продуктивную, позитивную и более чем активную.

В целом эксперты уверены, что такой неформальный диалог - хорошая возможность подвести в тесном кругу итоги года и наметить планы на уже следующий - 2024-й.

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