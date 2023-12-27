Эксперты о неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Площадка СНГ, в рамках которой Москва и Минск выступают главными центрами культурного притяжения, очень востребована. И только в формате встреч лидеров глав СНГ могут проходить сегодня прямые переговоры между государствами, которые еще совсем недавно были в шаге от прямого вооруженного столкновения. Тот факт, что на неформальный саммит СНГ приехал Пашинян при всем давлении, на которого оказывалось извне, это дорогого стоит.