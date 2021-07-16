Эксперты о поправках в законы о вопросах защиты суверенитета и конституционного строя

Поправки в законы о вопросах защиты суверенитета и конституционного строя, которые вступили накануне, позволят гибко регулировать деятельность госорганов и других структур в условиях чрезвычайного и военного положения. Сегодня никто не говорит о введении особого правового режима, но государство должно быть готово к нестандартному развитию ситуации. Норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки 2020 года в Беларуси. При изменении документов законотворцы также опирались на зарубежное законодательство. Для чего нужны эти изменения - расширенное трактование законодательства сегодня нашему телеканалу рассказали ведущие эксперты.