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Эксперты о ситуации на белорусско-польской границе
Конфликт на белорусско-польской границе эксперты называют искусственным. Он направлен на эскалацию ситуации вокруг Беларуси - в очередной раз представить нас в западных СМИ в негативном свете и обосновать вероятность ввода новых санкций против Беларуси и России. Комментарии экспертов - в видео.
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