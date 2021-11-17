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Эксперты о ситуации на белорусско-польской границе

Конфликт на белорусско-польской границе эксперты называют искусственным. Он направлен на эскалацию ситуации вокруг Беларуси - в очередной раз представить нас в западных СМИ в негативном свете и обосновать вероятность ввода новых санкций против Беларуси и России. Комментарии экспертов - в видео.

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