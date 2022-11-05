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Эксперты о ценовом регулировании: конкуренция должна быть справедливой
Уделяя пристальное внимание вопросам ценообразования, глава государства руководствуется прежде всего принципом справедливости. В условиях, когда Беларусь находится под беспрецедентным санкционным давлением, как никогда важна сплоченность белорусского народа, сплоченность наций. И когда одни субъекты экономических отношений, необоснованно завышая цены, вынуждают других простых потребителей тратить лишние средства, это может вызывать социально-политическую нестабильность. Этим было обусловлено внимание правительства и главы государства к вопросам ценообразования.
Для чего вообще мы немножко зарегулировали цены? Для того, чтобы справиться с недобросовестной торговлей. Об этом не раз говорил Президент. Он говорит о том, что конкуренция должна быть справедливой, и вот этот уровень справедливости присутствует у нас в стране. Сегодня если ты зашел на рынок, если торгуешь, ты должен быть честным со своими потребителями, честным со своими работниками, и, конечно, цена на полке должна быть адекватной.
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