Эксперты о ценовом регулировании: конкуренция должна быть справедливой

Для чего вообще мы немножко зарегулировали цены? Для того, чтобы справиться с недобросовестной торговлей. Об этом не раз говорил Президент. Он говорит о том, что конкуренция должна быть справедливой, и вот этот уровень справедливости присутствует у нас в стране. Сегодня если ты зашел на рынок, если торгуешь, ты должен быть честным со своими потребителями, честным со своими работниками, и, конечно, цена на полке должна быть адекватной.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания