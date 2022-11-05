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Эксперты о ценовом регулировании: конкуренция должна быть справедливой

Уделяя пристальное внимание вопросам ценообразования, глава государства руководствуется прежде всего принципом справедливости. В условиях, когда Беларусь находится под беспрецедентным санкционным давлением, как никогда важна сплоченность белорусского народа, сплоченность наций. И когда одни субъекты экономических отношений, необоснованно завышая цены, вынуждают других простых потребителей тратить лишние средства, это может вызывать социально-политическую нестабильность. Этим было обусловлено внимание правительства и главы государства к вопросам ценообразования.
Вадим Боровик, политолог
Для чего вообще мы немножко зарегулировали цены? Для того, чтобы справиться с недобросовестной торговлей. Об этом не раз говорил Президент. Он говорит о том, что конкуренция должна быть справедливой, и вот этот уровень справедливости присутствует у нас в стране. Сегодня если ты зашел на рынок, если торгуешь, ты должен быть честным со своими потребителями, честным со своими работниками, и, конечно, цена на полке должна быть адекватной.
Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания

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