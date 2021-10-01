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Эксперты об интервью Президента CNN: удар по антибелорусской пропаганде

Удар правдой по самым одиозным и порой безрассудным фейкам касаемо Беларуси - таким вышло интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу CNN. Журналист приехал на разговор с очевидной задачей: спровоцировать белорусского лидера, а по окончании записи сказал: "Спасибо, господин Президент".

Не помогли ни манипуляции в вопросах, ни провокации о беженцах и призрачных репрессиях. Как и обещал, Президент ответил на все настолько честно, что западный журналист даже разволновался - от "своих" политиков такого интервью не дождешься.

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

здесь.

"Клуб редакторов" - после "Панорамы"

Интервью, которое расставило все точки над "і", вопиющее убийство белорусского правоохранителя и почему выборы в Беларуси критиковать можно, а в США и Германии запрещено YouTube? Все ответы собрали эксперты в программе "Клуб редакторов". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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