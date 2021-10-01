Эксперты об интервью Президента CNN: удар по антибелорусской пропаганде

Удар правдой по самым одиозным и порой безрассудным фейкам касаемо Беларуси - таким вышло интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу CNN. Журналист приехал на разговор с очевидной задачей: спровоцировать белорусского лидера, а по окончании записи сказал: "Спасибо, господин Президент".

Не помогли ни манипуляции в вопросах, ни провокации о беженцах и призрачных репрессиях. Как и обещал, Президент ответил на все настолько честно, что западный журналист даже разволновался - от "своих" политиков такого интервью не дождешься.

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

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