ЕАЭС должен соблюдать свои интересы и достойно отвечать на недружественную политику. Эксперты обсуждают итоги саммита

Беларусь открыта для сотрудничества, и это не секрет. Нам есть что предложить, да и в ответ готовы открыть свой рынок. Тесная кооперация особенно актуальна в эпоху санкций и экономического давления. Так, по предложению белорусской стороны в ЕАЭС разработают меры по противодействию санкционной политике.

Противодействие санкционной политике Запада



Инициативу нашей страны, которую озвучил накануне Александр Лукашенко на евразийском саммите, поддержали лидеры интеграции. Президент Беларуси убежден: санкционный прессинг, направленный прежде всего на Россию, в разной степени коснется каждой из стран ЕАЭС. Это лишь вопрос времени. Радоваться или волноваться за нас Запад точно не будет.





От важнейших стимулов экономического роста до совместного ответа на давление извне - повестка заседания была насыщенной и актуальной. Лишь в единстве можно встать на защиту интересов Евразийского союза и обеспечить рост экономик стран-участниц. Этот тезис подтверждает и экспертное сообщество.







Формирование общего рынка газа

