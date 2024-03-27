Эксперты обсуждают проверку боевой готовности в Беларуси

Белорусские военные готовы защитить страну. Сейчас в Беларуси идет комплексная проверка боеготовности.

Личный состав и соединения воинских частей отрабатывают действия в полевых условиях. Среди задач усиление участка границы, патрулирование, авиационная разведка при помощи беспилотников. Такую масштабную работу накануне проинспектировал глава государства.

Александр Лукашенко в Гродненской области побывал на одном из участков. С Главнокомандующим - высшее военное руководство. И самый полный доклад о том, что происходит на наших рубежах.

Обстановка на северо-западном операционном направлении напряженная, это не секрет. У нашей границы с сопредельной стороны тысячи военных, под предлогом различных учений стягивается тяжелая техника, на аэродромах - больше сотни единиц натовских самолетов.

Президент четко обозначил: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем, а нарушение госграницы - без церемоний и на поражение. Также он прокомментировал заявления о якобы планах России и Беларуси напасть на Запад.

"Дурь полная. Мы сегодня приехали открыто, мы им показываем, что не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны, - заверил глава государства. - Нам не надо нападать. Я однажды уже где-то сказал: нам дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем. Они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди".

Александр Лукашенко призвал не воевать, а работать на земле, растить урожай, заниматься вопросами жизни людей: "Надо дурью не маяться, а осваивать земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель. Мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернутся - мы очень серьезно ответим".



Темы, которые поднимались в разговоре Президента с журналистами, сегодня активно обсуждают эксперты. Российский сегмент обратил особое внимание на вопрос координации и общей реакции союзников после теракта в Подмосковье. После трагедии некоторые СМИ не исключали версию того, что террористы собирались через Брянскую область скрыться в Беларуси.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент кафедры академии труда и социальных отношений (Россия):

На сегодняшний момент взаимодействие между российскими и белорусскими спецслужбами отлажено блестяще. По сути дела, у нас создана единая система безопасности. Коль мы нашими геополитическими противниками воспринимаемся как одно государство, враждебное по отношению к ним, то когда они пытаются нанести ущерб России, одновременно наносят его и Беларуси

"Мы, конечно, судя по кадрам допроса, понимаем, что эти люди с очень низким уровнем культуры и интеллекта, но, наверное, даже эта необразованная четверка должна была отдавать себе отчет в том, что в Беларуси никто не устроит им теплого приема. Их тут же взяли бы под белы рученьки и отправили в места лишения свободы, передав российским силовикам. В этом отношении, по-моему, вектор движения белого "рено" с террористами абсолютно понятен: они двигались в ту страну, единственную страну постсоветского пространства, которая с удовольствием дает кров врагам России", - подчеркнул Фельдман.