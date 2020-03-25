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Эксперты: операторы и компании белорусской туриндустрии недосчитаются прибыли

Экспорт белорусской туриндустрии в этом году может потерять около 20 % выручки. Впрочем, вся мировая сфера туризма на фоне глобальной пандемии коронавируса переживает кризис. Так, в США некоторые авиакомпании предвидят собственное банкротство, и более близкий пример партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Бьют тревогу казахстанские турфирмы, там доходы профильных агентств упали на 95 %. Тяжелые времена наступили и у отелей по всему миру. Почти наверняка наша туриндустрия попадет под давление кризисных обстоятельств. Какие меры предлагаются для стабилизации ситуации на Белорусском рынке туруслуг, узнавал Евгений Каллаур (видео).

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