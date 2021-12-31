Эксперты, политологи и общественные деятели рассказывают гражданам о сути изменений в новой редакции Конституции

На встречах с людьми они говорят: а кто будет возглавлять страну? Слухи ходят, что Президент будет куда-то переходить, уходить. Вчера в Пинске подошли женщины и говорят так: а как это уходить? Так, а что, не дай бог, такого выберут, как они сказали, «шахрая», видимо, плут по-белорусски, как Зеленский, а што мы будзем рабіць? Так вот, для этого случая вводится специальный механизм в виде Всебелорусского народного собрания как высшего проявления не только воли белорусского народа, но, можно сказать, и гражданского общества.

Юрий Воскресенский, член Конституционной комиссии