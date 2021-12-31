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Эксперты, политологи и общественные деятели рассказывают гражданам о сути изменений в новой редакции Конституции
Слухи и откровенные фейки уже начали формировать вокруг изменений в новую редакцию Конституции. Донести суть поправок и предметно обсудить предложения от белорусов призваны встречи экспертов, политологов и общественных деятелей с гражданами нашей страны. Доедут даже в самые отдаленные уголки Беларуси. О том, какие вопросы волнуют наших соотечественников, рассказал во время круглого стола член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский.
На встречах с людьми они говорят: а кто будет возглавлять страну? Слухи ходят, что Президент будет куда-то переходить, уходить. Вчера в Пинске подошли женщины и говорят так: а как это уходить? Так, а что, не дай бог, такого выберут, как они сказали, «шахрая», видимо, плут по-белорусски, как Зеленский, а што мы будзем рабіць? Так вот, для этого случая вводится специальный механизм в виде Всебелорусского народного собрания как высшего проявления не только воли белорусского народа, но, можно сказать, и гражданского общества.
Сохранение президентской республики, роль Всебелорусского народного собрания как высшего органа народовластия, а также социальные гарантии государства для населения. О том, какие изменения кроются в новой редакции Основного закона, смотрите в воскресенье в "Главном эфире".
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