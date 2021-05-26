Эксперты продолжают обсуждать инцидент с самолетом

Никаких нарушений с точки зрения права международного в этом событии не было. Уже и предоставлена распечатка переговоров с экипажем наземных служб. Мы не слышим каких-то громких разоблачительных материалов со стороны ведущих западных агентств. Если было бы действительно принуждение им - боевой самолет действительно грозил гражданскому судну, то командир уже был бы в прайм-тайм на всех ведущих телеканалах страны, он бы уже рассказывал, как ему грозил ужасный белорусский режим, и он спасал жизнь пассажиров. Не видят угрозу для полетов в Беларусь, они прекрасно понимают свою выгоду, они понимают, что летать будет дорого - они будут нести финансовые потери, и очень большие. Вот вчера директор аэропорта "Жуляны" Радкевич заявил: что же вы делаете, я лишаюсь 10 % своего дохода. Пожалуйста, компенсируйте - он обратился к правительству Украины.

Роман Гусаров, авиаэксперт, главный редактор портала avia.ru