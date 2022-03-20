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Эксперты проекта "Клуб редакторов" обсудили варианты разрешения украинского конфликта

Надолго ли хватит запасов для борьбы с эффектом бумеранга у Европы и США? Какие есть варианты разрешения украинского конфликта? Эксперты и гости "Клуба редакторов" подробно обсудили актуальные события.

Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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