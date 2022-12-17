Эксперты рассказали, какие темы являются наиболее острыми и заслуживают внимания на высшем уровне Беларуси и России

Попытки раскачать общественное настроение традиционно сопровождают все двухсторонние встречи лидеров Союзного государства. Вбить клин в интеграционные процессы и дестабилизировать ситуацию изнутри - единственная надежда тех, кто не смог поставить нас на колени с помощью санкционного давления. Экономика обеих стран стабильно развивается, в том числе, благодаря постоянным контактам на уровне президентов Беларуси и России. Многое сделано за этот год, однако остаются и нерешенные вопросы.