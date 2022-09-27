Эксперты: решение польского Сейма по поводу репарации имеет популистский и противоречивый характер

В экспертном сообществе продолжают обсуждать тезисы Президента. Так, предметно разбирается требование Варшавы военных репараций от Германии для возмещения ущерба, который нанесли стране в годы Второй мировой войны.



По словам экспертов, поляки не поддерживают такого рода решения, поскольку сегодня они уже ставят под сомнения и в целом вопрос единства Европейского союза. В стране на данный момент серьезные экономические проблемы, в связи с этим польское руководство идет на отчаянные меры.



Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

Недальновидная политика - это точно повторение обстановки с санкциями, которые накладывались на Россию и должны были принести Польше выгоду за счет России, а получилось наоборот. У России денег больше, а в Польше сейчас энергетический кризис. То же самое за счет Германии. Польша хочет что-то исправить в своем бюджете, но кроме обострения обстановки с нашим большим западным соседом (у Польши связи экономические с Германией огромные), и точно такие сейчас решения не наладят этого экономического отношения. "Притом надо учесть, что прошло уже несколько поколений, и молодые поляки не помнят, что такие города, как Гданьск, Вроцлав, Познань - это города, которые мы отобрали или получили за репарации с Германией. Мы получили Саксонию, мы получили от Германии около 20 % нынешних территорий Польши. Это бывшие немецкие земли, и если быть честными, то это как с санкциями, работает в две стороны", - заявил политолог.



Нина Антанович, завкафедрой юридического факультета БГУ:

Решение польского Сейма по поводу репарации со стороны Германии и Польши имеют весьма популистский и противоречивый характер. Вряд ли подобные решения поддерживаются польским народом, они вызывают напряжение с сопредельными государствами, они могут вызвать цепную реакцию со стороны других государств и подрывают устои Европейского союза. Подобная политика не может поддерживаться народом, тем более на фоне предстоящих выборов.

"В 2023 году должны состояться парламентские выборы, а вот местные выборы польские элиты переносят на более позднее время для того, чтобы развести эти два значимых политических события и по возможности использовать их в своих политических целях. Местные выборы очень важны для польской политической системы в силу высокой влиятельности местной власти на политическую ситуацию в стране", - отметила Антанович.