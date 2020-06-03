Эксперты: сокращений было немного, но наниматели не спешат

Начало этого года на рынке труда вселяло оптимизм.Объявления "Требуются!" манили количеством вакансий и разнообразием профессий. Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса и самоизоляция повлияли на целые отрасли бизнеса. Соискатели и наниматели вынуждены были приспосабливаться к новым условиям.



Тему продолжит Алина Лаппо. Еще несколько лет назад соискателям приходилось тратить уйму времени и сил в поисках нужной вакансии. Сегодня процесс поиска работы стал гораздо проще. Примечательно, что пристроить свою трудовую книжку в этом центре занятости могут как представители рабочих профессий, так и специалисты с высокой квалификацией. Но только при наличии этих самых вакансий! В период пандемии на сокращения шли немногие. В остальном наниматели, похоже, взяли паузу и сегодня не спешат предлагать рабочие места. В апреле в столицепредлагалипочти 22 тысячи вакансий. На 1 мая чуть больше 17 тысяч.



Примерно четверть от общего числа соискателей нового места работы - обладатели диплома о высшем образовании и с опытом работы. Именно в кризис многие профессии и специальности оказались не у дел. Пожалуй, впервые за долгое время сменились лидеры самых востребованных рабочих специальностей. Времена, когда моду диктовала сфера услуг, в прошлом. Туризм, гостиничный бизнес, кафе и рестораны представили рынку целую армию свободных агентов. И напротив, еще недавно спрос на строителей, водителей и курьеров вполне регулировался предложением работодателей. Сегодня на этих специалистов кадровыми агентствами открыта настоящая охота!

