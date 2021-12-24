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Эксперты составили рейтинг белорусских городов - список возглавил Минск

Эксперты составили рейтинг белорусских городов. Аналитики оценили их по таким критериям, как: демографическая устойчивость; состояние экономики; качество жизни; общественно-политические практики и туристическая привлекательность. Возглавил список Минск. На второй строчке - Гродно, замыкает тройку лидеров Брест. В первой пятерке - Солигорск и Жодино. В топ-10 вошли: Гомель, Дзержинск, Витебск,Лида и Новополоцк.

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