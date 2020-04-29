Эксперты спрогнозировали, каким будет мир после пандемии коронавируса

Мир никогда не будет прежним. Похоже, сегодня нет более актуального и в то же время популярного тезиса на планете. Пандемия уже кардинально изменила то, как работают, общаются и что потребляют люди большинства стран мира. Но вряд ли можно до конца представить, какими будут последствия этого кризиса после того, как люди вернутся к привычной жизни. Очевидно, изменения не будут точечными. 2020 станет годом глобальных структурных трансформаций в обществе. Серьезный вызов для мировой экономики - высокий уровень безработицы. Он вообще может стать историческим, вторят эксперты. Огромны потери мировой торговли. Многие ставят под сомнение модель глобализации. Мол, открытые границы, как никогда, показали свою уязвимость. Кратно растет потребность в цифровой повестке: онлайн-сервисы помогают в кризис оптимизировать экономику компаний. Но это лишь видимая часть айсберга.



Мы попросили аналитиков, экономистов, экспертов рынка труда дать свой прогноз, каким будет мир после пандемии. Ольга Анищенко собрала мнения.



Когда карантин закончится, многие компании намерены сохранить удаленку, говорят опросы работодателей. Наверняка, многие были бы рады не возвращаться в офисы. Но оказалось, что тех, кто мечтает вновь ходить на работу, гораздо больше. Ведь удаленка рушит привычные графики, а неделя порой превращается в единый рабочий день с перерывом разве что на сон. И как тут не перегореть. Но, похоже, к новой реальности придется адаптироваться тысячам и даже сотням тысяч работников по всему миру.





Дистанционная работа

Крупнейшее кадровое агентство столицы. Уже сегодня на дистанции здесь каждый пятый. Но честно скажут, рекрутинг часто требует личностных контактов. Это гарант хорошо сделанной работы. И это личностное в разных сферах с рынка не уйдет. Но там, где возможно, замена определенно будет.

Способна ли стать дистанционная работа нормой на рынке труда?

Ирина Шатковская, директор кадрового агентства:

"В каких-то сферах да. Мы уже сейчас видим обратную связь от работодателей, руководителей компаний, что они увидели, что это работающая схема. Экономятся затраты на аренду офиса, частично на зарплаты сотрудников, потому что какие-то, конечно, придется сократить. И оставить тех, которые могут работать в режиме удаленки".

А на каких работников, несмотря на пандемию, спрос остается по-прежнему высоким?

Ирина Шатковская, директор кадрового агентства:

"Высокий спрос всегда остается на топ-менеджеров, потому что это голова компании. Он определяет стратегию развития компании, в том числе в кризис. Еще все, что связано с интернет-продвижением. Это интернет-маркетологи. Тоже сейчас одни из самых востребованных вакансий, потому что даже те компании, у которых раньше не было каналов продвижения через интернет, они понимают, что это сейчас ресурс".

Сегодня не спорят, пандемия - это возможности для IT-компаний. И кризис сделает этот бизнес сильнее. Ведь предприниматель стремится сокращать издержки, эффективнее расходовать ресурсы. И куш урвет тот стартап, который предложит готовые решения. Сегодня многие мировые IT-гиганты уже делают все, что необходимо для дистанционной работы. Нынешняя экономическая реальность как нельзя лучше подходит для цифровизации индустрий и бытовой жизни. Последние данные говорят: появление коронавируса ускорило цифровизацию экономики в 10 раз.

Совпадение ли, но к удаленке своевременно подготовили и белорусские законы.

Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

"С 22 февраля вступила в силу норма Трудового кодекса, которая узаконила удаленный доступ, фриланс и т.д. Вот это сегодня обыденный инструмент нашего бизнеса. И он будет, конечно, наращиваться. Цифровизация экономики должна сделать несколько шагов вперед и, конечно, затронуть сферу государственного управления".











Мощный спад в экономике

В целом эксперты заверяют, что нынешняя пандемия - это самый мощный спад в экономике после 30-х годов прошлого столетия. Без работы уже во втором квартале могут остаться около 200 миллионов человек. А уровень безработицы и бедности подойти к историческому масштабу. Под ударом первым делом малый и средний бизнес, сельское хозяйство, самозанятость. Насколько рухнет мировая экономика? О глубине падения готовы судить по первым данным из Китая. Два месяца на старте года. Промышленное производство - минус почти 14 %, розничные продажи упали на 20. Но еще через два месяца китайские компании возвращаются к работе, выйдя почти на докризисный уровень (98,6 %). Есть даже такие ставки: экономика переживает не рецессию, а временную остановку, осторожничают оптимисты. И рассчитывают, что рост начнется уже в третьем квартале. А опыт прошлых пандемий вселяет надежду: рост мировой экономики после вполне может перегнать докризисные темпы.

Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры индустрии"

:

"Есть еще один тренд, который мы замечаем. Есть такое понятие - мировая фабрика. Это КНР. Сегодня мы все знаем, что сбой в Китае повлек глобальные изменения. Сфера услуг сегодня становится виртуальной. Поэтому будущее за реальной экономикой - это первый факт. Второй факт - регионализация. Глобализация не говорю, что завтра умрет, но тренд пройден. Поэтому для Беларуси есть шанс быть участником региональной новой реальной экономики. Конечно, хотелось бы, чтобы это было в рамках Союзного государства или ЕАЭС. Но в целом я бы не закрывал вопрос вхождения в цепочки добавленной стоимости с Евросоюзом".



Глобализация под ударом. Еще один экспертный прогноз на перспективу. Ведь раньше как? Особой нужды проводить политику, например, продовольственной безопасности раньше не было. Фактически открытые границы, случись что, решали вопросы поставок. Но именно сейчас границы обретают былое значение, многие страны уверены: нужен более надежный баланс между глобализацией, с одной стороны, и самодостаточностью, с другой. О необходимой опоре на свои силы в будущем говорит и белорусский бизнес.

Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

"Мы в Беларуси будем стараться максимально заняться импортозамещением. Все, что можем сами производить, надо производить в Беларуси. Мы понимаем, как дорого, как это рискованно что-то где-то заказывать, обеспечивать избыточные транспортные потоки".

А вот глобальный продовольственный кризис, похоже, накануне получил отсрочку. Пандемия может стать потрясением для сельхозрынков, мировые поставки продовольствия будут подорваны - такой сценарий прочили миру. Но последние данные от ФАО - продовольственной организации ООН - показали: рост цен заметно затронул, пожалуй, только фрукты. Но это не о голоде, скорее, о качестве питания. В остальном без резких ценовых скачков.