Эксперты стран СНГ согласовали изменения в концепцию сотрудничества в области охраны здоровья

Заседание рабочей группы по актуализации концепции сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области охраны здоровья населения прошло 25 мая в штаб-квартире СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества. Рассмотрев замечания и предложения, поступившие к документу, эксперты доработали и большинством голосов согласовали проекты изменений в концепцию и соответствующих решений Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, Экономического совета СНГ и Совета глав правительств СНГ. Итоги заседания рабочей группы решено представить на очередном заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Концепция сотрудничества в области охраны здоровья населения утверждена главами правительств стран Содружества в 2003 году. Документ определяет основные принципы, цель, задачи и направления взаимодействия государств СНГ в решении проблем охраны здоровья населения.

Однако с момента принятия концепции произошли структурные изменения систем здравоохранения в государствах Содружества. В некоторых странах практикуется смешанная модель здравоохранения, в ряде стран внедрена система обязательного медицинского страхования, расширена экономическая самостоятельность медицинских учреждений, сформирован рынок медицинских услуг.

Активно развивается цифровизация здравоохранения и персонифицированный подход, используются современные формы дистанционного консультирования и телемедицины, особый акцент сделан на взаимодействии в борьбе и профилактике неинфекционных заболеваний, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, антибиотикорезистентности. Новой формой взаимодействия стало сотрудничество в рамках базовых организаций. Для сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия активно развивается работа по контролю за особо опасными инфекционными заболеваниями, сделан упор на подготовку специалистов специализированных противоэпидемических бригад.