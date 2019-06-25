Эксперты Superior Taste Award считают белорусские молочные продукты одними из лучших в мире

Белорусские молочные продукты одни из лучших в мире. К такому выводу пришли эксперты престижной дегустации Superior Taste Award в Брюсселе. Участие в ней приняли около 200 именитых шеф-поваров со всего мира. Удивить столь искушенных мэтров - задача непростая, но к брестской молочке они не остались равнодушными. Греческий йогурт TEOS покоряет профессиональное жюри четыре года подряд, ежегодно завоевывая максимально высокие награды: "Три золотые звезды". Уже имея в копилке "Хрустальную звезду", продукт амбициозно нацелен на получение Brilliant Taste Award.



Золотых звезд конкурса удостоены также сырная новинка компании "Брест-Литовск Пинский". Не остался незамеченным и необычный для Европы классический рассыпчатый творог "Савушкин хуторок". А сыр "Брест-Литовск выдержанный" получил "Две золотые звезды". Лучших из лучших эксперты самого рейтингового дегустационного конкурса выбирают вслепую - полная анонимность компаний и международные критерии оценки. А потому звезды Superior Taste Award давно стали высшей формой признания как для компании-производителя, так и для страны, которую она представляет.



