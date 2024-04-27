Эксперты: Тезисы, которые прозвучали на ВНС, стали предметом широкого обсуждения

Историческая неделя апреля 2024-го. Внимание всей страны было приковано к Минску и VII Всебелорусскому народному собранию. Делегаты ВНС утвердили важнейшие стратегические документы: Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.

Тезис "Жить мирно и вкладывать свои силы в дальнейшее развитие" стал лейтмотивом всех выступлений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз подчеркнул - мы не хотим ни с кем воевать. И это позиция каждого из нас. А значит, и наша безопасность - зона ответственности каждого из нас.

Причем гибридная форма агрессии становится одним из основных вызовов. На ВНС отметят - "ястребы геополитики" все чаще пытаются "загребать жар чужими руками". Расширяется практика вербовки людей с помощью угроз и подкупа. При этом человека могут использовать даже втемную, не объясняя конечную цель его деятельности, например, перевезти посылку из одной точки в другую, сфотографировать военный объект или движение техники в ходе учений.

Подобные инциденты постоянно фиксируются сотрудниками КГБ. Нивелировать подобные вызовы помогают основополагающие документы в сфере безопасности, которые и утвердили делегаты ВНС. Президент особо подчеркнет - да, мы не хотим войны, но любая агрессия получит достойный ответ.

Масштабный всенародный форум вызвал серьезный международный резонанс. За проведением съезда следили далеко за пределами нашего региона.