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Эксперты: Тезисы, которые прозвучали на ВНС, стали предметом широкого обсуждения
Историческая неделя апреля 2024-го. Внимание всей страны было приковано к Минску и VII Всебелорусскому народному собранию. Делегаты ВНС утвердили важнейшие стратегические документы: Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.
Тезис "Жить мирно и вкладывать свои силы в дальнейшее развитие" стал лейтмотивом всех выступлений.
Президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз подчеркнул - мы не хотим ни с кем воевать. И это позиция каждого из нас. А значит, и наша безопасность - зона ответственности каждого из нас.
Причем гибридная форма агрессии становится одним из основных вызовов. На ВНС отметят - "ястребы геополитики" все чаще пытаются "загребать жар чужими руками". Расширяется практика вербовки людей с помощью угроз и подкупа. При этом человека могут использовать даже втемную, не объясняя конечную цель его деятельности, например, перевезти посылку из одной точки в другую, сфотографировать военный объект или движение техники в ходе учений.
Подобные инциденты постоянно фиксируются сотрудниками КГБ. Нивелировать подобные вызовы помогают основополагающие документы в сфере безопасности, которые и утвердили делегаты ВНС. Президент особо подчеркнет - да, мы не хотим войны, но любая агрессия получит достойный ответ.
Масштабный всенародный форум вызвал серьезный международный резонанс. За проведением съезда следили далеко за пределами нашего региона.
Тезисы, которые прозвучали с трибуны, стали предметом широкого обсуждения. Об этом рассказали Сергей Клишевич - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси и Александр Маркевич - политолог, военный аналитик (подробности в видео).
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