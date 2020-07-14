Эксперты изучают влияние нового указа Президента на рынок жилищной застройки

Напомним, документ был принят 2 июля. Он фиксирует прибыль фирм, возводящих объекты по так называемой долевой схеме, т.е. с привлечением средств будущих жильцов. Не все застройщики вели бизнес честно, в итоге цены на заветные квадраты оказывались куда больше, чем могли быть. Профильный указ № 247 вводит новые меры контроля, среди которых, кроме ограничения прибыли застройщиков, еще обязательный аудит. По его итогу излишки уплаченных средств компании должны будут вернуть клиентам. В теме разбирался Алексей Потапов.









Министерство архитектуры и строительства: на дольщиках не должны наживаться

Не более 5 % прибыли для застройщиков при долевом строительстве и обязательный аудит сметы. Эти меры прописаны в новом указе Президента. Он призван главным образом сделать квадратные метры более доступными по цене. Ведь не редки были случаи, когда рентабельность строительных компаний доходила и до 30 %. И все это закладывалось в стоимость квадрата и покрывалось с кошелька покупателя.





Притом прибыль компаний, которые возводят дома на средства свои, а не людей, не будут ограничивать. Ведь если есть спрос у кого-то на элитные квадраты и возможность платить, то они должны быть на рынке. Но преимущественное право строить недорогие дома теперь у управлений по капстроительству, а также у компаний с собственной техбазой и специалистами. Это в первую очередь, чтобы защитить дольщиков.

Игорь Костюков, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

"Были такие не совсем хорошие случаи, когда застройщик, практически не имея никакого опыта, как говорится, имея только стул и стол, заключал договоры, получал засельные участки. Потом нанимал те же организации, которые имеют соответствующий опыт по строительству этого жилья, и заключал договоры не на ту стоимость, которую он заключил с дольщиками. И всю разницу, т.е. прибыль, он оставлял себе. Чтобы отсечь эту ненужную прослойку, были приняты эти меры".







Решать, кому отдавать кусок земли под застройку, будут местные власти, оценив возможности компании и ее репутацию. Эксперты считают, что рынок недвижимости получит толчок к развитию.

Артем Сахаревич, аналитик рынка недвижимости:

"Выигрывают все: первые получают работу и значительные масштабы, дольщики становятся спокойнее, потому что знают, что они обезопашены. Что касается коммерческого рынка жилья, у нас будет продаваться больше готового жилья. Это очень важно, потому что, по планам правительства, у нас также запуск ипотеки, которая пока что будет только на готовое жилье".

Застройщикам долевого рынка при старте проекта по-прежнему придется учитывать свои траты на парковку, отселение и оплату земли. А также новые - на аудит, который компании должны будут провести после ввода объекта в строй. При этом для некоторых ничего не изменится. Многие уже не первый год строят с невысокой рентабельностью, но и при этом зарабатывают.

Геннадий Болтик, заместитель гендиректора по собственному строительству ОАО "МАПИД":

"Мы применяли пятипроцентную рентабельность, по итогам проводили аудит. Если были превышения фактических затрат, мы их возвращали дольщикам. Поэтому мы абсолютно к этому готовы. Т.е. мы уже два года действуем по вступающему в силу указу, поэтому особых проблем для нас в этом плане мы не видим"

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