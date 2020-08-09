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Эксперты в студии о работе на выборах зарубежных наблюдателей

На выборы Президента Центризбирком аккредитовал 248 международных наблюдателей Из них 184 - от Содружества Независимых Государств.Первые впечатления от избирательной кампании у них самые положительные. Международные наблюдатели будут работать в стране до конца избирательной кампании. Задача - максимально охватить все регионы страны и дать объективную оценку организации голосования.


Продолжаем разговор с нашими гостями. Оценка международных наблюдателей (прямое включение).

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