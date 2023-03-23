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Эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ назвали число людей, ежегодно умирающих из-за антисанитарии и нехватки чистой воды
Около 1,4 млн человек в мире ежегодно умирают из-за антисанитарии и дефицита чистой воды. Такая статистика приведена в новом докладе ВОЗи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), пишет БЕЛТА со ссылкой насайтЦентра новостей ООН.
В докладе говорится, что 2 млрд человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 3,6 млрд человек - доступа к средствам санитарии.
Отмечается, что миллионы детей и взрослых не могут воспользоваться даже такими базовыми санитарно-гигиеническими средствами, как мыло, а во многих медицинских учреждениях, где особенно важно соблюдать правила гигиены, отсутствует вода и спиртовые растворы для дезинфекции рук.
Эксперты предупреждают, что социальные и экономические последствия отсутствия чистой воды и санитарно-гигиенических средств будут катастрофичны. При этом специалисты обращают внимание на рост числа экстремальных и продолжительных засух, которые усугубляют водный кризис.
ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают правительства увеличить государственные расходы на водоснабжение и санитарно-гигиенические средства, использовать единую методологию для сбора данных и мониторинга, а также разработать инновационные и экспериментальные решения в этой сфере.
Гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила, что существует крайняя необходимость в создании надежных международных механизмов для предотвращения выхода глобального водного кризиса из-под контроля. "Вода - это наше общее будущее, и важно действовать сообща, чтобы справедливо распределять ее и рационально ею управлять", - подчеркнула она.
Фото:pixabay.com
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