Эксперты: выборы в Беларуси проходят на качественном и достойном уровне

Мы в первую очередь здесь для того, чтобы помочь, подсказать, где-то указать на возможные нарушения, хотя мы до сих пор не наблюдали каких-либо нарушений. Я думаю, что наблюдение со стороны наших сотрудников и их советы должны помочь в действительно эффективном и демократичном проведении этого электорального процесса в Беларуси.

Халмурат Рашидов, международный наблюдатель от миссии СНГ