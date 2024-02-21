Эксперты: выборы в Беларуси проходят на качественном и достойном уровне

Погода в Беларуси
Гродно6°
Брест7°
Гомель5°
Витебск4°
Могилев5°
Минск5°
Минск
5°
Соответствие работы избирательных комиссий всем правилам и стандартам, доступность и безопасность участков, деятельность национальных наблюдателей и даже качество опечатки урн - в дни досрочного голосования под прицелом международных наблюдателей каждый нюанс. Эксперты отмечают: выборы в Беларуси проходят на качественном и достойном уровне.
Мы в первую очередь здесь для того, чтобы помочь, подсказать, где-то указать на возможные нарушения, хотя мы до сих пор не наблюдали каких-либо нарушений. Я думаю, что наблюдение со стороны наших сотрудников и их советы должны помочь в действительно эффективном и демократичном проведении этого электорального процесса в Беларуси.
Отметим, на выборы аккредитованы уже 246 международных наблюдателей. Основная группа - это миссия СНГ. Также в списках наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ и ШОС, плюс представители ЦИК стран СНГ и Пакистана.