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Эксперты высказались о пресс-конференции с участием Р. Протасевича

Медийное пространство продолжает обсуждать интервью Романа Протасевича, который в определенный момент жизни доверился Западу. Однако невыгодная правда у европейских дипломатов, по-видимому, не ценится. Об этом в своем блоге говорит журналист и историк Армен Гаспарян.

А вот что о личности Протасевича думает известный российский журналист и телерадиоведущий Владимир Соловьев.

Несмотря на санкционную политику и антибелорусскую риторику со стороны Запада, руководство нашей страны продемонстрировало стойкость и готовность реагировать на любые провокации. Такое мнение в интервью международному радио "Беларусь" высказал известный белорусский политолог Петр Петровский.


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