3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксперты высказались о пресс-конференции с участием Р. Протасевича
Медийное пространство продолжает обсуждать интервью Романа Протасевича, который в определенный момент жизни доверился Западу. Однако невыгодная правда у европейских дипломатов, по-видимому, не ценится. Об этом в своем блоге говорит журналист и историк Армен Гаспарян.
А вот что о личности Протасевича думает известный российский журналист и телерадиоведущий Владимир Соловьев.
Несмотря на санкционную политику и антибелорусскую риторику со стороны Запада, руководство нашей страны продемонстрировало стойкость и готовность реагировать на любые провокации. Такое мнение в интервью международному радио "Беларусь" высказал известный белорусский политолог Петр Петровский.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов