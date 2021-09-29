Эксперты высказываются о радикализме и гибели сотрудника КГБ

Гибель сотрудника госбезопасности при исполнении - тема, с которой сегодня начался разговор на площадке проекта "Понятная политика плюс". Участники говорили о принципе неотвратимости наказания, обсуждали, должен ли быть диалог с террористами, а также куда ведут финансовые ниточки от таких представителей общества. Хайп на теме и попытка отдельных сил обелить убийцу, который явно готовился к встрече с именно таким концом, попытка его героизации не может не вызывать возмущения. К определенным выводам подталкивает и мгновенная информированность о произошедшем радикальных телеграм-каналов и соцсетей.