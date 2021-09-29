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Эксперты высказываются о радикализме и гибели сотрудника КГБ
Радикализация действий со стороны лиц, посягающих на суверенитет Беларуси, тактика борьбы с радикалами и теми, кто пытается расшатать нашу страну.
Гибель сотрудника госбезопасности при исполнении - тема, с которой сегодня начался разговор на площадке проекта "Понятная политика плюс". Участники говорили о принципе неотвратимости наказания, обсуждали, должен ли быть диалог с террористами, а также куда ведут финансовые ниточки от таких представителей общества. Хайп на теме и попытка отдельных сил обелить убийцу, который явно готовился к встрече с именно таким концом, попытка его героизации не может не вызывать возмущения. К определенным выводам подталкивает и мгновенная информированность о произошедшем радикальных телеграм-каналов и соцсетей.
Нельзя ставить на одну доску человека, который стрелял и который защищал эту власть. Радикальная часть понимает свое положение и пытается вовлечь новых жертв в свою политическую борьбу.
Я понимаю, что вчерашняя трагедия - это маленькая толика того, с чем сталкиваются правоохранители.
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Также ключевые темы разговора в студии - миграционный кризис в Европе, ситуация у наших границ, причем не только с брошенными европейцами на произвол судьбы мигрантами, но и укреплением натовских баз. Также выборы в Германии, топливный кризис в Британии. "Понятная политика плюс" в эфире сразу после "Панорамы".
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